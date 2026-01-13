এফএ কাপ
সোবোসলাইয়ের ভুলে ধাক্কা, তবু জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লো লিভারপুল
ডোমিনিক সোবোসলাইয়ের অদ্ভুত এক ভুলের পরও এফএ কাপের বড় অঘটনের হাত থেকে বেঁচে গেছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে লিগ ওয়ানের দল বার্নসলির বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেলেও ম্যাচটি ছিল দুশ্চিন্তায় ভরা।
লিভারপুল ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। ৯ মিনিটেই ৩৫ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সোবোসলাই।
প্রথম গোলের পর দ্বিতীয় গোল আসে জেরেমি ফ্রিমপংয়ের পা থেকে ৩৬ মিনিটে। ডান দিক থেকে ঢুকে জোরালো বাঁ-পায়ের শটে ব্যবধান বাড়ান তিনি।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ভুল করেন সোবোসলাই। অ্যাডাম ফিলিপসের পায়ে বল তুলে দেন ছয় গজ বক্সে অপ্রয়োজনীয় ব্যাকহিল দিতে গিয়ে। ৪০ মিনিটে সাবেক লিভারপুল একাডেমি খেলোয়াড় ফিলিপস সহজেই গোল করে বার্নসলির হয়ে ব্যবধান করান।
দ্বিতীয়ার্ধে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে থাকে লিগ ওয়ানের ১৭তম স্থানে থাকা বার্নসলি। বেশ কিছু আক্রমণের পরও পাচ্ছিল না গোলের দেখা। লিভারপুলকে চাপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত লিভারপুলের গোলকিপার মারফি কুপারের দারুণ পারফরম্যান্সে পিছিয়ে পড়ে।
৮৪ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে ফ্লোরিয়ান ভির্টজের বাঁকানো শটে স্বস্তির গোল পায় লিভারপুল। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে হুগো একিটিকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন আর্নে স্লটের দল।
এই জয়ে লিভারপুল টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত থাকলেও পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।
আইএন