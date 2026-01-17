দেম্বেলের জোড়া গোলে শীর্ষে ফিরলো পিএসজি

দেম্বেলের জোড়া গোলে শীর্ষে ফিরলো পিএসজি
উসমান দেম্বেলের জোড়া গোলে লিলকে হারিয়ে লিগ ওয়ানের শীর্ষে ফিরেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)।
দুর্দান্ত এক গোলে পিএসজির হয়ে গোলের সূচনা কয়েন প্রথমার্ধের শুরুর দিকেই। মাত্র ১৩ মিনিটেই তার পা থেকে আসে গোল। ২০ গজ দূর থেকে নিচু শটে বল জালে পাঠান তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করেন দেম্বেলে। চিপ শটে চোখধাঁধানো এক গোলে বক্সের ভেতর থেকে ব্যবধান বাড়ান।
অতিরিক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ নিয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ব্র্যাডলি বারকোলা। এতে করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা পিএসজির জয় নিশ্চিত হয় ৩-০ তে।
গত মৌসুমে ব্যালন ডি’অর জয়ী দেম্বেলে চলতি মৌসুমে চোটের সমস্যায় ভুগেছেন। তবে লিলের বিপক্ষে আক্রমণে দারুণ পারফরম্যান্স দেখালেও পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের মতে, দেম্বেলেকে খেলায় আরও কিছু দিক উন্নত করতে হবে। এনরিক বলেন, ‘অনেকে বলবে উসমানই সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু আমার মতে এখনও না। রক্ষণাত্মক দিক থেকে আমরা তার সেরা রূপ দেখিনি। আমাদের এমন একজন খেলোয়াড় দরকার, যার মধ্যে রক্ষণাত্মক মানসিকতাও থাকবে। সে সেটা গত বছর দেখিয়েছে, আর এ বছরও তাকে সেটা ধরে রাখতে হবে।’
এই জয়ে লিগ ওয়ানের পয়েন্ট টেবিলে লেন্সের চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে উঠেছে পিএসজি। তবে শনিবার অক্সেরের বিপক্ষে জিতলে আবারও শীর্ষস্থান দখল করতে পারে লেন্স।
