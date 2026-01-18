পয়েন্ট হারালো আর্সেনাল ও লিভারপুল

পয়েন্ট হারালো আর্সেনাল ও লিভারপুল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হোঁচট খেয়েছে টেবিল টপার আর্সেনাল ও লিভারপুল। নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগিতে মাঠ ছাড়তে হলো আর্সেনালকে। অন্যদিকে ৩২ শটের পর ১-১ গোলের ড্রয়ে হতাশায় পুড়েছে লিভারপুল।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) আলাদা আলাদা ম্যাচে মাঠে নামে দল দুটি। রাতে সিটি গ্রাউন্ডে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেও সফল হতে পারেনি আর্সেনাল। ম্যাচের ২৯ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর আর কোনো গোলের সুযোগ সেভাবে তৈরি হয়নি। প্রথমার্ধে নেওয়া ৮ শটের একটিতেও হয়নি গোল।
জয়ের জন্য মরিয়া মিকেল আর্তেতার দোল দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই একের পর এক পরিবর্তন আনতে থাকে গোলের সন্ধানে। কিন্তু তাতে কার্যকর কিছুই হয়নি। ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় মাঠ ছাড়তে হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে।
একই রাতে অয়ানফিল্ডে ১-১ গোলে বার্নলির বিপক্ষে ড্র করেছে লিভারপুল। ম্যাচটি ছিল আক্রমণে ভরপুর। প্রথম ১৫ মিনিটে লিভারপুল ৪ ও বার্নলি নেয় ৩টি শট। কিন্তু হয়নি কোনো গোল।
৩১ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করার সুযোগ মিস করেন ডমিনিক সোবেসলাই। ঘরের মাঠের দর্শকরা যেন মেনেই নিতে পারছিলেন না এই মিস।
দীর্ঘক্ষণ চাপে রেখেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না লিভারপুল। অবশেষে ম্যাচের ৪২ মিনিটে সেই অচলাবস্থা কাটে। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শক্তিশালী শটে দলকে লিড এনে দেন ভিয়েৎসা। এগিয়ে গিয়ে বিরতিতে যায় অল রেডরা।
বিরতির পরও আক্রমণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে লিভারপুল। একের পর এক সুযোগ তৈরি হলেও ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এই ব্যর্থতারই মাশুল দিতে হয় ম্যাচের এক পর্যায়ে। হঠাৎই প্রতি-আক্রমণ থেকে এডওয়ার্ডসের গোলে সমতায় ফেরে বার্নলি।
এরপর দু’দলই জয়ের চেষ্টা চালালেও আর গোলের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় লিভারপুলকে।
আইএন