আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
নাটকীয় ফাইনালে মরক্কোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল
নাটকীয় ফাইনালে ১-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ নেশনসের শিরোপা ঘরে তুললো সেনেগাল। স্বাগতিক মরক্কোকে হারিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তুললো সাদিও মানেরা।
রাবাতের প্রিন্স মৌলাই আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে লড়াইটা হয়েছে সমানে-সমান। ৫৫ শতাংশ বল দখলে রেখেছিল সেনেগাল ৪৫ শতাংশ মরক্কো। ১৭টি শট নেয় মরক্কো আর সেনেগালের শট ছিল ১১টি। তবে মরক্কোর চেয়ে লক্ষ্যে একটি বেশি রেখেছিল সেনেগাল, ৬টি।
ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল তীব্র উত্তেজনা। পুরো ম্যাচজুড়ে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে মরক্কো। গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে লড়াইয়ে টিকিয়ে রাখেন
৬৫তম মিনিটে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন মরক্কোর মিডফিল্ডার নেইল এল আয়নাউই। হেডের চেষ্টায় মাঝ আকাশে সেনেগালের এক ডিফেন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে রক্তাক্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। তবে চিকিৎসা নিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে আবারও ফেরেন মাঠে। যা দলের সতীর্থদের করে তোলে চাঙ্গা।
দুই অর্ধে কেউই গোলের দেখা পায়নি। পরে ম্যাচের শেষ দিকে মরক্কো নিশ্চিতের জন্য সুবর্ণ সুযোগ পায় পেনাল্টি থেকে। কিন্তু ব্রাহিম দিয়াজ হতাশায় ডুবিয়ে শট নেন গোলপোস্টের বাইরে। ঘরের মাঠে এমন মিসের পর স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো গ্যালারি।
পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে ম্যাচে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভিএআরের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়ার পর সেনেগালের খেলোয়াড়রা প্রথমে সেটি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে রেফারিকে ঘিরে ধরেন এবং প্রতিবাদে টানেলের দিকে এগিয়ে যান। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন সেনেগালের অধিনায়ক সাদিও মানে। তার হস্তক্ষেপে খেলা আবার স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যায়।
শেষ পর্যন্ত একমাত্র গোলেই জয় নিশ্চিত করে সেনেগাল। ২০২১ সালের পর আবারও আফ্রিকার সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করল তারা।
অন্যদিকে, ঘরের মাঠে শিরোপা হাতছাড়া হওয়ায় গভীর হতাশায় ডুবে যায় মরক্কো। আফ্রিকান কাপের তাদের শেষ শিরোপা এসেছিল অনেক আগে, ১৯৭৬ সালে।
আইএন