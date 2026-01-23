  2. খেলাধুলা

ম্যানইউকে বিদায় বলছেন ব্রাজিলের তারকা

প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
চুক্তি শেষ হওয়ার পথে থাকা কাসেমিরো ক্লাব ছাড়বেন বলে ঘোষণা দিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। গতকাল বৃহস্পতিবার এই তথ্যটি নিশ্চিত করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

কাসেমিরো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চার বছরের ক্যারিয়ারে মোট ১৪৬ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ২১টি।

২০২২ সালে রিয়াল মাদ্রিদে দারুণ সময় কাটানো শেষে যোগ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। রিয়ালের জার্সিতে পাঁচবার ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, তিনবার করে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিলেন।

৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার অবশ্য রিয়ালের মতো নিজের সেরা সময়টা এখানে টেনে আনতে পারেননি ম্যানইউর জার্সিতে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তার পারফরম্যান্স লা লিগার মতো ছিল না।

তবে ২০২৩ সালে লিগ কাপের ফাইনালে নিউক্যাসেলের বিপক্ষে গোল করেন এবং ২০২৪ সালে জিতেছেন এফএ কাপও।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে কাসেমিরো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আমি জীবনের শেষ পর্যন্ত মনে রাখব। এই সুন্দর স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই আমি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের আবেগ অনুভব করেছি এবং এখন আমাদের সমর্থকদের সঙ্গে যে ভালোবাসা ভাগাভাগি করি, তা এই বিশেষ ক্লাবের জন্য।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘এখন বিদায়ের সময় নয়; আগামি চার মাসে আরও অনেক স্মৃতি তৈরি করতে হবে। আমাদের একসাথে আরও লড়াই বাকি আছে; আমার পুরো মনোযোগ সর্বদা থাকবে ক্লাবের সাফল্যে নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্য।’

কাসেমিরো এখনও জানাননি, মৌসুম শেষের পর ফ্রি এজেন্ট হওয়ার পর তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী।

উল্লেখ্য, বর্তমান লিগে ইউনাইটেড পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে এবং আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই করছে।

