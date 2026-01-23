ভারতের হার, ইতিহাস গড়ার কাছাকাছি সাবিনারা

ভারতের হার, ইতিহাস গড়ার কাছাকাছি সাবিনারা
প্রথম সাফ নারী ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আরও কাছে বাংলাদেশ। দুপুরে পাকিস্তানকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা যে সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, রাতে সেই সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়েছে ভুটানের কাছে ভারতের হারে। শুক্রবার দিনের শেষ ম্যাচে ভারতকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ভুটান।
পাকিস্তানকে হারানোর পর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বাংলাদেশের সমীকরণ ছিল শেষ ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে জয়। ভারতের হারের পর সেই হিসাব পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ এখন ড্র করলেই ইতিহাস গড়তে পারবে সাফ নারী ফুটসালের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়ে।
অন্য দিকে বাংলাদেশ শেষ ম্যাচে যদি হেরে যায়, তাতেও সম্ভাবনা থাকবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। শেষ ম্যাচে যদি ভুটান জিততে না পারে নেপালের বিপক্ষে, তাহলে বর্তমানের ১৩ পয়েন্ট নিয়েই ট্রফি জিতে ঘরে ফিরতে পারবেন সাবিনারা।
টুর্নামেন্টে একটি করে ম্যাচ বাকি সবার। ৫ ম্যাচ শেষে শীর্ষে বাংলাদেশ (১৩), দ্বিতীয় স্থানে ভুটান (১১) ও তৃতীয় অবস্থানে ভারত (৯)। ভুটানের কাছে হেরে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটকে গেছে শিরোপার দৌড় থেকে। এখন দলটির সামনে টিকে আছে রানার্সআপ হওয়ার সুযোগ।
রাউন্ড রবিন লিগ শেষে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা দল হবে চ্যাম্পিয়ন। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ সর্বশেষ দুইবারের চ্যাম্পিয়ন। দুটি ট্রফিই এসেছে সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বে। যদি প্রথম সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে বাংলাদেশ তাহলে সাবিনার নেতৃত্বে আরেকটি ইতিহাস রচনা হবে দেশের নারী ফুটবলে। সেই ইতিহাস থেকে মাত্র এক পয়েন্ট দুরে লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েরা।
আরআই/এমএমআর