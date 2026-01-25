সাবিনা খাতুনকে নিয়ে আমরা গর্বিত: তাবিথ আউয়াল
ফুটবল ও ফুটসালের দুটি ভিন্ন ফরম্যাটের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার নেতৃত্ব দেওয়া সাবিনা খাতুনে নিয়ে গর্বিত বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল।
আজ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে সাফ নারী ফুটসালের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ১৪-২ গোলে মালদ্বীপকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টুর্নামেন্টজুড়ে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন।
বাফুফে সভাপতি এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন, ‘বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে তাদের ফুটসাল যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের পুরুষ ও নারী দল বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রতিভা এবং জয়ের মানসিকতা রয়েছে।’
‘সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বিস্তার করার জন্য নারী দলকে জানাই বিশেষ অভিনন্দন। বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে খেলার দুটি ভিন্ন ফরম্যাটে (ফুটবল ও ফুটসাল) দলকে চ্যাম্পিয়ন করায় সাবিনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সকল ভক্তকে তাদের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।’
আরআই/আইএইচএস/