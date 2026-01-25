সাবিনাদের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন কাজী সালাউদ্দিন
নেপাল ও ভূটান ম্যাচ দিয়ে বিকেলে শেষ হয়েছে সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপ। রোববার দিনের প্রথম ম্যাচ ছিল বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের। ওই ম্যাচে বাংলাদেশ ১৪-২ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতে শিরোপা নিশ্চিত করে। শেষ ম্যাচের পর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (সাফ) সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের হাতে ঐতিহাসিক এই ট্রফি তুলে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি সাবিনার গলায় পরিয়ে দেন স্বর্ণ পদক।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাফুফে সদস্য এবং নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ, সাফের অন্য কর্মকর্তা এবং থাইল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সাফের প্রথম এই আসরে রানার্সআপ হয়ে রৌপ্য পদক পেয়েছে ভারত। তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে নেপাল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের কোনো পুরস্কার ছিল না। বাংলাদেশ অধিনায়ক সাবিনা খাতুন টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ১৪ গোল করেন।
আরআই/আইএইচএস/