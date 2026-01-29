চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
সহজ জয়ে শেষ ষোলোতে ম্যান সিটি
প্রতিপক্ষ যখন গালাতাসারাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের আগে ফেবারিট ম্যানচেস্টার সিটি। জয় পেতে কষ্ট হওয়ার তো কথা নয়। যা অনুমান তাই হয়েছে।
ম্যাচের প্রথমার্ধেই দুই গোল করে খেলা সহজ করে ফেলেছিল সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়াতে না পারলেও গোল হজম না করায় ব্যবধান ধরে রেখেই জয় নিশ্চিত করেছে পেপ গার্দিওলার দল।
ঘরের মাঠে নিজেদের দর্শকদের সামনে এমন জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোতে পৌঁছে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি।
সিটির হয়ে প্রথমে আর্লিং হালান্ড দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান হায়ান শেহকি। তুরস্কের ক্লাবটির বিপক্ষে সহজ জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা আটে জায়গা করে নিয়েছে সিটি।
অন্যদিকে, ১০ পয়েন্ট নিয়ে শেষ ষোলোর প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করেছে গালাতাসারাই।
তৃতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি সিটি। তবে কাঙ্খিত গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকারকে।
১১ মিনিটে জেরেমি ডকুর কাছ থেকে বল পেয়ে বাম পায়ের শটে বল জালে জড়ান তিনি। ২৯ মিনিটেও ডকুর অবদানে গোলের দেখা পায় সিটি। তার বাড়ানো বলেই গোল করেন শেহকি।
আইএন