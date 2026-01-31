  2. খেলাধুলা

ফিলিস্তিনের শিশুদের পক্ষে আওয়াজ তুললেন গার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ফিলিস্তিনের শিশুদের পক্ষে আওয়াজ তুললেন গার্দিওলা

ইসরায়েলের সহিংসতায় ফিলিস্তিনের শিশুদের ক্ষত-বিক্ষত দেহের ছবি কাঁদিয়েছে গোটা বিশ্বকে। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের অবস্থান থেকে জানিয়েছে প্রতিবাদ। সেই শিশুদের প্রতি এবার সমর্থন জানিয়েছেন পেপ গার্দিওলা। আহবান জানিয়েছেন এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ারও।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্পেনের বার্সেলোনায় এক দাতব্য কনসার্টে বক্তব্য দেওয়ায় উপস্থিত ছিলেন না শুক্রবারের প্রাক-সাপ্তহিক সংবাদ সম্মেলনে।

বক্তব্যের সময় পরিধান করেন কেফিয়াহ। যা কিনা ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ। শিশুদের পক্ষ নিয়ে সেখানে আবেগঘন বক্তব্য দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ম্যানচেস্টার সিটির কোচ বলেন, ‘শুভ সন্ধ্যা, আসসালামু আলাইকুম, চমৎকার। গত দুই বছরে যখনই আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা টেলিভিশনে কোনো শিশুকে দেখি, সেখানে ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে তারা আর্তনাদ করছে, “আমার মা কোথায়?” অথচ সে এখনো জানে না কী ঘটেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি সব সময় ভাবি – তারা আসলে কী চিন্তা করছে? আমার মনে হয় আমরা তাদের একা ফেলে এসেছি, পরিত্যাগ করেছি। আমি সব সময় কল্পনা করি তারা বলছে তোমরা কোথায়? এসো আমাদের সাহায্য করো।’

গার্দিওলা অবাক হন বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ ও ব্যক্তিদের নীরবতা নিয়েও, ‘সম্ভবত যারা ক্ষমতায় আছেন তারা কাপুরুষ, কারণ মূলত তারাই নিষ্পাপ তরুণদের পাঠাচ্ছেন অন্য নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করতে।’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় ফিলিস্তিন ও মানবতার জন্য বিবৃতি দিয়ে একটি ‘সাহসী পদক্ষেপ’নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।