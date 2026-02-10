নারী লিগ
সেনাবাহিনীর ১৮ গোলে সুলতানার রেকর্ড ৯
চলমান নারী লিগে এক ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ৭ গোল ছিল রাজশাহী স্টারস এফসির সৌরভী আকন্দ প্রীতির। কাঁচারিপাড়া একাদশের বিপক্ষে ২৪-০ ব্যবধানের জয়ে এ কীর্তি গড়েছিলেন তিনি। লিগের দশম রাউন্ডে প্রীতির সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোসাম্মাৎ সুলতানা।
মঙ্গলবার সেনাবাহিনী ১৮-০ গোলে হারিয়েছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমিকে। সুলতানা একাই করেছেন ৯ গোল। এই লিগে এক ম্যাচে এটাই ব্যক্তিগত সর্বাধিক গোল।
কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তাফা কামাল স্টেডিয়ামে সুলতানার ট্রিপল হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি হ্যাটট্রিক করেছেন বৃষ্টি আক্তার। জোড়া গোল করেছেন উন্নতি ও তনিমা বিশ্বাস। এক গোল করেছেন হালিমা। নাসরিনের সুমী রানী করেছেন আত্মঘাতী গোল।
৯ ম্যাচে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পয়েন্ট ২৪। অন্য দিকে মঙ্গলবার ফরাশগঞ্জ ৩-২ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসিকে। পুলিশেরও ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রাজশাহী স্টারস।
আরআই/এমএমআর