জোড়া গোল করে আল নাসরকে শীর্ষে ফেরালেন রোনালদো

জোড়া গোল করে আল নাসরকে শীর্ষে ফেরালেন রোনালদো
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ আগের ম্যাচেই তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আরকাদাগের বিপক্ষে খেলেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে ফিরেই জোড়া গোল করলেন পর্তুগিজ তারকা।
সে সঙ্গে আল হাজেমকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফিরলো আল নাসর। টানা অষ্টম লিগ জয়ে এক পয়েন্ট ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলালকে পিছনে ফেলেছে দলটি।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে আল-নাসর। ১৩তম মিনিটেই দলের হয়ে গোলের সূচনা করেন পর্তুগিজ মহাতারকা রোনালদো। কিংসলে কোম্যানের পাস থেকে ভিড়ের মধ্যে বল নিয়ন্ত্রণ করে ডান পায়ে টাচ নিয়ে বাম পায়ে দূরের কোণে নিখুঁত শটে জাল খুঁজে নেন তিনি। অফসাইড নিয়ে ভিআর পরীক্ষা শেষে গোলটি নিশ্চিত করা হয়। ৩০ বছর বয়সের পর এটি ছিল রোনালদোর ৫০০তম গোল- আরেকটি অনন্য মাইলফলক।
৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কিংসলে কোম্যান। দ্রুতগতির দারুণ পাসিং মুভ থেকে হোয়াও ফেলিক্সের বাড়ানো বলে সহজেই গোল করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের শেষ দিকে রোনালদো আরেকটি গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়।
দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধার বজায় রাখে আল-নাসর। ৭৭তম মিনিটে নিজের অর্ধ থেকে অসাধারণ একক দৌড়ে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেঙে তৃতীয় গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার অ্যাঞ্জেলো।
ম্যাচের ৮০তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পূর্ণ করেন রোনালদো। কোমানের ছোট পাস থেকে বক্সের বাম দিক দিয়ে ঢুকে তীক্ষ্ণ কোণ থেকে জোরালো শটে বল জালে জড়ান তিনি। এ গোলটিও ভিএআর যাচাইয়ের পর বৈধ ঘোষণা করা হয়।
এই জয়ের মাধ্যমে আল-নাসর টানা আট ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলাল ঘরের মাঠে ১০ জনের আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় শীর্ষস্থান দখল সহজ হয়েছে। ২২ ম্যাচ শেষে আল নাসরের পয়েন্ট ৫৫। সমান ম্যাচে আল হিলালের পয়েন্ট ৫৪।
সম্প্রতি জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডো নিয়ে অসন্তোষের কারণে কয়েকটি ম্যাচ মিস করেছিলেন রোনালদো। তবে মাঠে ফিরে তিনি আবারও প্রমাণ করলেন, ৪১ বছর বয়সেও তার গোল করার ক্ষুধা ও ফিটনেস এখনো একই রকম তীক্ষ্ণ। আল-নাসরের শিরোপা লড়াইয়ে তার এই ফর্ম বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
আইএইচএস/