ওয়েম্বলিতে শিরোপা লড়াই: মুখোমুখি আর্সেনাল-ম্যানসিটি

ওয়েম্বলিতে শিরোপা লড়াই: মুখোমুখি আর্সেনাল-ম্যানসিটি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা লড়াইও চলমান এই দুই দলের মধ্যে। ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে যদিও অনেকটা এগিয়ে রয়েচে আর্সেনাল, তবে লিগের শেষ পর্যন্ত কী হয় বলা মুস্কিল। তবে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা নিষ্পত্তির আগে আজ একটা ড্রেস রিহার্সেল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ম্যানসিটি ও আর্সেনালের মধ্যে।
ইংলিশ লিগ কাপের ফাইনালে আজ মুখোমুখি এই দুটি দল। লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে লিগ কাপের ফাইনাল ম্যাচটি। রোববার রাতের (বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১০টা) এই ফাইনাল ম্যাচটি কেবল একটি ট্রফির জন্য নয়, বরং দুই দলের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার লড়াই হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।
ম্যানচেস্টার সিটি এই ম্যাচে নামছে সাম্প্রতিক হতাশাজনক এক ধাক্কা সামলে। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে, যা তাদের টানা তৃতীয় নকআউট পর্বের ব্যর্থতা। ওই ম্যাচে তারা প্রথম লেগে ৩-০ গোলে পিছিয়ে ছিল এবং দ্বিতীয় লেগে প্রতিরোধ গড়লেও শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে হেরে যায়।
অন্যদিকে, আর্সেনাল তাদের লিগস কাপ যাত্রায় তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। যদিও কিছু ম্যাচে তারা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, বিশেষ করে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে টাইব্রেকারে জয় পেতে হয়, তবুও তারা ফাইনালে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে।
ম্যানচেস্টার সিটির জন্য বড় ধাক্কা হলো জসকো জিভার্দিওলের ইনজুরি। টিবিয়াল ফ্র্যাকচারের কারণে তিনি এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে মাতেও কোভাচিচ ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন এবং দলে ফিরতে প্রস্তুত। সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা অবশ্য ডাগআউটে থাকবেন, যদিও তার টাচলাইন ব্যান কিছু প্রতিযোগিতায় কার্যকর।
আর্সেনালের ক্ষেত্রে মিকেল মেরিনো মৌসুমের বাকি অংশে খেলতে পারবেন না। তবে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মিকেল আর্তেতার অধীনে মার্টিন ওডেগার্ড ও জুরিয়েন টিম্বার চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে।
গার্দিওলা ও আর্তেতার মুখোমুখি লড়াইয়ে ম্যানচেস্টার সিটির আধিপত্য স্পষ্ট। দুই কোচের মধ্যে মোট ১৫টি সাক্ষাতে গার্দিওলা জিতেছেন ৮ বার, আর আর্তেতা জিতেছেন ৪ বার। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আর্সেনাল সিটির বিপক্ষে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং শেষ ছয় ম্যাচে সিটি তাদের হারাতে পারেনি।
পরিসংখ্যান ও ইতিহাস
- ম্যানচেস্টার সিটি এই প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত ৮ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে
- আর্সেনাল জিতেছে ২ বার (শেষ ১৯৯৩ সালে)
- আর্সেনাল লিগসও কাপ ফাইনালে ৬ বার রানার-আপ হয়েছে, যা একটি রেকর্ড
- সিটি ২০১৮ সালে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ট্রফি জেতে আর্সেনালকে হারিয়েই
এই ফাইনালটি দুই দলের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব বহন করছে। ম্যানচেস্টার সিটির জন্য এটি হলো সাম্প্রতিক ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার এবং নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ। অন্যদিকে আর্সেনালের জন্য এটি দীর্ঘদিনের ট্রফি খরা কাটানোর একটি বড় সুযোগ।
মাত্র ৯০ মিনিটের এই ম্যাচ নির্ধারণ করবে কে ঘরে তুলবে মর্যাদাপূর্ণ এই ট্রফি এবং কে মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য মানসিকভাবে এগিয়ে থাকবে। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি হাই-ভোল্টেজ ফাইনাল হতে যাচ্ছে।
