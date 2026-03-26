ব্যালন ডি’অরের জন্য বার্সার রাফিনহাকে সমর্থন রিয়ালের ভিনিসিয়ুসের

ব্যালন ডি’অরের জন্য বার্সার রাফিনহাকে সমর্থন রিয়ালের ভিনিসিয়ুসের
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র চলতি মৌসুমের ব্যালন ডি’অর লড়াইয়ে নতুন মোড় এনে দিয়েছেন নিজের মন্তব্যে। রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা ফরোয়ার্ড প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার উইঙ্গার রাফিনহাকে, যাকে তিনি ব্যালন ডি’অরের সম্ভাব্য সেরা তিনের একজন হিসেবে দেখছেন।
ব্রাজিল ও ফ্রান্সের মধ্যকার প্রীতি ম্যাচের আগে ভিনিসিয়ুস বলেন, গত মৌসুমে যদি রাফিনহা সেরা না-ও হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে ছিলেন। ইউরোপের ফুটবলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন রাফিনহা, যিনি গোল, অ্যাসিস্ট এবং আক্রমণভাগে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পুরো মৌসুমজুড়েই বার্সেলোনার অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন।
এই মন্তব্যকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে ভিনিসিয়ুসের নিজের অবস্থান। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ও প্রভাবশালী ফুটবলার হিসেবে তিনিও ব্যালন ডি’অর জয়ের অন্যতম দাবিদার। তাই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীর হয়ে তার এই প্রশংসা ফুটবল বিশ্বে আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে।
রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ভিনিসিয়ুসের এই স্বীকৃতি দেখিয়ে দেয়, ক্লাবের প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে উঠে পারফরম্যান্সই শেষ পর্যন্ত আসল বিবেচ্য বিষয়। রাফিনহার পারফরম্যান্সও সেই দাবিকে জোরালো করেছে। পুরো মৌসুমে তিনি ধারাবাহিকভাবে গোল করেছেন, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে চাপে রেখেছেন তার গতিময়তা ও অবস্থানগত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে।
চলতি ব্যালন ডি’অর দৌড়টি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে একাধিক খেলোয়াড় দুর্দান্ত মৌসুম কাটাচ্ছেন। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কেবল পরিসংখ্যানই নয়, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রভাব বিস্তারও বড় ভূমিকা রাখছে। রাফিনহা সেই জায়গাতেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বড় ম্যাচে তার পারফরম্যান্স ভোটারদের কাছে বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে।
একই সঙ্গে দলীয় সাফল্যও এই পুরস্কার নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। যদি বার্সেলোনা মৌসুম শেষে বড় কোনো শিরোপা জিততে পারে, তাহলে রাফিনহার ব্যালন ডি’অর জয়ের সম্ভাবনা আরও জোরালো হবে।
সব মিলিয়ে, ভিনিসিয়ুসের সমর্থন রাফিনহার দাবিকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং এবারের ব্যালন ডি’অর লড়াইকে করেছে আরও উত্তেজনাপূর্ণ ও অনিশ্চিত।
