টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৯ মার্চ, ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
ফুটবল

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল-প্লে অফ

উজবেকিস্তান-ফিলিপাইন
সরাসরি, সকাল ৯টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

তাইপে-উত্তর কোরিয়া
সরাসরি, বিকেল ৩টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ
দিল্লি-জামশেদপুর
সরাসরি, রাত ৮টা
টেন ২

ইউরোপা লিগ

লিওঁ-সেল্তা ভিগো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১

মিতিউলান-নটিংহাম
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

ফ্রাইবুর্গ-গেঙ্ক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাস্টন ভিলা-লিল
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১

রোমা-বোলোনিয়া
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২

পোর্তো-স্টুটগার্ট
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

আইএইচএস/

