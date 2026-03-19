টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৯ মার্চ, ২০২৬
ফুটবল
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল-প্লে অফ
উজবেকিস্তান-ফিলিপাইন
সরাসরি, সকাল ৯টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
তাইপে-উত্তর কোরিয়া
সরাসরি, বিকেল ৩টা
টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইন্ডিয়ান সুপার লিগ
দিল্লি-জামশেদপুর
সরাসরি, রাত ৮টা
টেন ২
ইউরোপা লিগ
লিওঁ-সেল্তা ভিগো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১
মিতিউলান-নটিংহাম
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
ফ্রাইবুর্গ-গেঙ্ক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাস্টন ভিলা-লিল
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
রোমা-বোলোনিয়া
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
পোর্তো-স্টুটগার্ট
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
