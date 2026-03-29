স্বপ্নের ম্যাচের পর মেসির জার্সি নিয়ে মৌরিতানিয়া ফুটবলারদের লড়াই

স্বপ্নের ম্যাচের পর মেসির জার্সি নিয়ে মৌরিতানিয়া ফুটবলারদের লড়াই
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ খেলেই ইতিহাস গড়েছে মৌরিতানিয়া। বুয়েনস আয়ার্সের ঐতিহাসিক লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে খেলতে নামা এবং সেই ম্যাচে গোল করাই তাদের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো এক মুহূর্ত। ম্যাচ শেষে সেই আবেগ ছড়িয়ে পড়ে ড্রেসিংরুমেও, যেখানে আর্জেন্টিনার তারকাদের জার্সি পাওয়াকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যেই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন মৌরিতানিয়ার খেলোয়াড়রা।
ম্যাচটি ছিল মৌরিতানিয়ার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকেনি, গোল করেও চমক দেখিয়েছে। দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম এই পারফরম্যান্সকে ‘বীরত্বপূর্ণ’ বলে আখ্যা দিয়েছে। কেউ কেউ আবার উচ্ছ্বাসে এটিকে আরও বড় করে দেখিয়েছে।
খেলা শেষে মৌরিতানিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা সুযোগটি হাতছাড়া করেননি- আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসির সঙ্গে ছবি তোলা, আলিঙ্গন করা এবং তার জার্সি সংগ্রহের জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন সবাই। শুধু মেসি নয়, রদ্রিগো ডি পলসহ আরও কয়েকজন আর্জেন্টাইন ফুটবলারের জার্সির প্রতিও ছিল তাদের আগ্রহ।
Los jugadores de Mauritania se pelean por la camiseta de Messi. Top. pic.twitter.com/xxmhXu6Eoi— Gasti Hirsch (@gastihirsch) March 28, 2026
এই জার্সি পাওয়ার উচ্ছ্বাস এতটাই বেশি ছিল যে ড্রেসিংরুম এলাকায় নিজেদের মধ্যেই ছোটখাটো তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন মৌরিতানিয়ার খেলোয়াড়রা। যদিও পরিস্থিতি বড় কোনো ঘটনার দিকে যায়নি, তবে ঘটনাটি স্পষ্ট করে দেয় বিশ্বমানের খেলোয়াড়দের জার্সি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কতটা প্রবল ছিল তাদের মধ্যে।
এই ম্যাচে মৌরিতানিয়ার সবচেয়ে বড় নায়ক ছিলেন ৩২ বছর বয়সী ডিফেন্ডার জর্ডান লেফোর্ট। ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলার লিগ ওয়ানের ক্লাব অ্যাঞ্জের হয়ে খেলেন। সম্প্রতি তিনি মৌরিতানিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার পর জাতীয় দলে ডাক পান এবং আর্জেন্টিনার বিপক্ষেই তার অভিষেক হয়।
তার স্ত্রী মৌরিতানিয়ার হওয়ায় দ্বৈত নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই তিনি কোচের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কোচ তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেন।
অভিষেক ম্যাচটিকে স্মরণীয় করে রাখতে লেফোর্ট করেন সমতা ফেরানো গোল। বিশেষ করে, নিজের কম দক্ষ পা দিয়ে ভলি শটে করা এই গোলটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকবে।
সব মিলিয়ে, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে এই ম্যাচ শুধু একটি খেলা ছিল না- এটি ছিল মৌরিতানিয়ার ফুটবল ইতিহাসে এক আবেগঘন অধ্যায়, যেখানে স্বপ্ন, লড়াই এবং উচ্ছ্বাস মিলেমিশে তৈরি করেছে অনন্য এক গল্প।
