এস্তাদিও মনুমেন্টালে ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
দরজায় কড়া নাড়ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। ৪৮ দলের এবারের আসর হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। ইতোমধ্যেই ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে ভক্ত ও সমর্থকদের মাঝে চলছে। সেই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রতিদিনই বিশ্বকাপ ও ফুটবল ইতিহাসের স্মরণীয় সকল ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফুটবলপ্রেমীদের পুরোনো দিনে।

আজ যেমন স্মরণ করা হয়েছে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে কলম্বিয়ার কাছে ৫-০ গোলে স্বাগতিকদের পরাজিত হওয়ার ম্যাচটিকে নিয়ে প্রতিবেদন করা হয়েছে। যে ম্যাচের ফলাফলকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম চমকপ্রদ ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এস্তাদিও মনুমেন্টালের এই ম্যাচটি নিয়ে এখনও বেশ আলোচনা হয় ফুটবল দুনিয়ায়।

৭৫ হাজার দর্শকের সঙ্গে ডিয়েগো ম্যারাডোনাও দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানান অস্কার কোরদোবা, ফ্রেডি রিঙ্কন, কার্লোস ভাল্দেরামা, ফাউস্তিনো আস্প্রিলা এবং অ্যাডলফো ভ্যালেনসিয়াকে। ম্যারাডোনা বলেন, ‘এটি আমি কখনো দেখা সেরা পারফরম্যান্সগুলোর মধ্যে একটি।’

এই জয়ে আর্জেন্টিনাকে ১৯৯৪ সালের ইউএসএ বিশ্বকাপের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলতে হয়েছে।

এই ম্যাচের পারফরম্যান্সের পর পেলে বলেছিলেন, ‘কলম্বিয়া এখন বিশ্বকাপ জয়ের প্রধান ফেবারিট।’

তবে সেটি আর হয়নি তাদের। রোমানিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হারের কারণে, ক্যালিফোর্নিয়ায় সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-০ জয়ের পরও ফ্রান্সিসকো মাতুরানা নেতৃত্বাধীন দলটি প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়।

তবু টুর্নামেন্টে তাদের গড় বল দখলের হার ছিল ৬৫ শতাংশ – যা স্বর্ণপদকধারী ব্রাজিল, ইতালি ও সুইডেনসহ অন্যান্য দলের চেয়ে বেশি। এই পরিসংখ্যান মূলত আর্জেন্টিনার ‘এল পিবে’ ভ্যালদেরামার অ্যাডিডাস কুয়েস্ট্রা বলের মাধ্যমে সম্পন্ন পারফেক্ট পাসের কৃতিত্ব।

