ঘরের মাঠে রিয়ালের হতাশাজনক ড্র

ঘরের মাঠে রিয়ালের হতাশাজনক ড্র
ছন্দহীন পারফরম্যান্স অব্যাহত থাকলো রিয়াল মাদ্রিদের। জিরোনার বিপক্ষে হতাশাজনক ড্রয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্লাবটি লা লিগা শিরোপার স্বপ্নে।
জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচটায় জয়ের দেখা পেলে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ৪ পয়েন্টে নামিয়ে আনতে পারতো রিয়াল। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিরা হোঁচট খাওয়ায় বার্সেলোনা তাদের পরবর্তী ডার্বিতে এসপানিওলকে হারাতে পারলে ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াবে নয় পয়েন্টে।
জিরোনার বিপক্ষে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে জয়ের দেখা না পাওয়ায় সব ধরনের প্রতিযোগিতায় টানা তিন ম্যাচ জয়হীন রিয়াল। প্রথমার্ধের বিরতির ৬ মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ফেদেরিকো ভালভার্দে, যা গোলরক্ষক পাওলো গাজ্জানিগার হাত ফসকে জালে ঢুকে যায়।
বেশিক্ষণ অবশ্য পিছিয়ে থাকা লাগেনি জিরোনাকে। মাত্র ১১ মিনিট পরই সমতা ফেরান থমাস লেমার, ডান দিক দিয়ে ঢুকে শক্ত শটে পরাস্ত করেন গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন-কে। এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি স্বাগতিকরা, এমনকি কিলিয়ান এমবাপে-র একটি পেনাল্টির আবেদনও নাকচ হয়।
এর আগে লিগে মায়োর্কার কাছে হারের পর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখ-এর কাছে ২-১ গোলে হার দেখে রিয়াল।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ জমে উঠলেও জিরোনার সমতা রিয়ালকে আবারও চাপে ফেলে দেয়। শেষ বাঁশি বাজতেই দর্শকদের দুয়ো শুনতে হয় দলটিকে।
লিগের এখনও সাত রাউন্ড বাকি থাকলেও শিরোপা ধরে রাখতে অনেকটাই এগিয়ে আছে বার্সেলোনা। অন্যদিকে দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় অনিয়মিত পারফরম্যান্সে চাপে পড়েছেন আরবেলোয়া, যিনি জানুয়ারিতে জাবি আলোনসো-র স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
এখন রিয়ালকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে, কারণ বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগে জার্মানিতে বায়ার্নের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা।
