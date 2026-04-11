টিভিতে আজকের খেলা, ১১ এপ্রিল ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১০ এএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
ক্রিকেট

পিএসএল

লাহোর-পেশোয়ার
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

করাচি-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস

আইপিএল

পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ
বিকেল ৪টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২

চেন্নাই-দিল্লি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-বোর্নমাউথ
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লা লিগা

বার্সেলোনা-এস্পানিওল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড

সেভিয়া-অ্যাটলেটিকো
রাত ১টা
বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড

বুন্দেসলিগা

ডর্টমুন্ড–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি লিভ

সেন্ট পাউলি–বায়ার্ন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি লিভ

