টিভিতে আজকের খেলা, ১১ এপ্রিল ২০২৬
ক্রিকেট
পিএসএল
লাহোর-পেশোয়ার
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
করাচি-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস
আইপিএল
পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ
বিকেল ৪টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
চেন্নাই-দিল্লি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-বোর্নমাউথ
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লা লিগা
বার্সেলোনা-এস্পানিওল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
সেভিয়া-অ্যাটলেটিকো
রাত ১টা
বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি লিভ
সেন্ট পাউলি–বায়ার্ন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি লিভ
