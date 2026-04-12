সালাহ ও এনগুমোহার গোলে জয়ে ফিরলো লিভারপুল, স্বস্তিতে স্লট

সালাহ ও এনগুমোহার গোলে জয়ে ফিরলো লিভারপুল, স্বস্তিতে স্লট
মোহাম্মদ সালাহ ও তরুণ রিও এনগুমোহার নৈপুণ্যে ফুলহামকে ২-০ গোলে হারিয়ে চাপে থাকা কোচ আর্নে স্লটকে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে লিভারপুল।
মৌসুম শেষে ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার পর লিভারপুলের হয়ে প্রথমবার গোল করলেন মোহাম্মদ সালাহ। তার আগে কিশোর খেলোয়াড় রিও এনগুমোহা দলকে এগিয়ে দেন।
সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না লিভারপুলের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ আট ম্যাচে জয়ের দেখা পেয়েছে মাত্র দুটি ম্যাচে। বিশেষ করে চাপে পড়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজির বিপক্ষে খারাপ পারফরম্যান্সের পর। তবে এই জয়ে শীর্ষ পাঁচে থাকার লড়াইয়ে তারা কিছুটা এগিয়ে গেল এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।
ম্যাচের পরিবেশ কিছুটা নিস্তেজ ছিল, যার একটি কারণ ছিল টিকিটের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ। প্রথমার্ধে একেবারেই ছন্দহীন ছিল ফুলহাম। ৩৬ মিনিটে ফ্লোরিয়ান ভির্টজের দারুণ দৌঁড়ের পর এনগুমোহা গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।
এর চার মিনিট পর আবারও আক্রমণে গিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লিভারপুল। এনগুমোহা থেকে বল পেয়ে কোডি গাকপো সেটি সালাহকে দেন, আর মিশরীয় তারকা নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান।
গত মৌসুমে ২৯ গোল করা সালাহর জন্য এটি ছিল এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে ষষ্ঠ গোল।
দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ফুলহাম। সাশা লুকিচ-এর একটি গোল অফসাইডে বাতিল হয়, রদ্রিগো মুনিজ ও এমিল স্মিথ রো সুযোগ নষ্ট করেন।
অন্যদিকে লিভারপুলও আরও গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। শেষদিকে রাউল হিমেনেজ গোলের খুব কাছে গেলেও শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে লিভারপুল।
