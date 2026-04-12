টিভিতে আজকের খেলা, ১২ এপ্রিল ২০২৬
ক্রিকেট
আইপিএল
লক্ষ্ণৌ-গুজরাট
বিকেল ৪টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২
পিএসএল
হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা
টি স্পোর্টস
ফুটবল
অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ
উত্তর কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা
টি স্পোর্টস
থাইল্যান্ড-দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
বিলবাও-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা
বিগিন অ্যাপ
