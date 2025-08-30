  2. খেলাধুলা

ফেলিক্সের হ্যাটট্রিক, মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই রোনালদোদের গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
গত মাসেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব চেলসি থেকে এসে আল নাসরে যোগ দিয়েছিলেন পর্তুগিজ তারকা হোয়াও ফেলিক্স। আল নাসরে এসে সতীর্থ হিসেবে পেলেন জাতীয় দলের ‘বড় ভাই’ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকেও।

পর্তুগাল জাতীয় দলের রসায়নই আল নাসরে ফুটিয়ে তুললেন ফেলিক্স। নতুন ক্লাবের জার্সি গায়ে নিজের প্রথম ম্যাচেই করে বসলেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। সে সঙ্গে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে আল তাউনের বিপক্ষে রীতিমত গোল উৎসব করলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোদের ক্লাব আল নাসর। আল তাউনকে তাদেরই মাঠে রোনালদোরা হারালো ০-৫ গোলের বিশাল ব্যবধানে।

সৌদি প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে রোনালদো নিজেও করলেন এক গোল। আল নাসরের হয়ে বাকি গোলটি করেন কিংসলে কোম্যান।

আল নাসরের জার্সিতে খেলতে নেমে শুরুতেই গোলে অবদান রাখেন হোয়াও ফেলিক্স। ৭ম মিনিটেই গোল করে বসেন তিনি। ১-০ গোলেই প্রথমার্ধ শেষ করে আল নাসর।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ৯ মিনিট পর (ম্যাচের ৫৪তম মিনিটে) ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনালদো। পেনাল্টি শট থেকে গোল করেন তিনি। এক মিনিপ পরই আরেক নতুন খেলোয়াড়, কিংসলে কোম্যান গোলের সূচনা করেন। যা ছিল আল নাসরের তৃতীয়।

২৫ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা ফেলিক্স এরপর আরও একবার জ্বলে উঠলেন। ৬৭ এবং ৮৭তম মিনিটে আরও দুটি গোল করে তিনি হ্যাটট্রিক পূরণ করেন। সে সঙ্গে মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই আল নাসরকে বিশাল এক জয় উপহার দিলেন তিনি।

