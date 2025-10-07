এনএসসি মনোনীত নতুন বিসিবি পরিচালক হচ্ছেন রুবাবা দৌলা
ইশফাক আহসান থাকছেন না। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় মনোনীত হয়েও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে মনোনয়ন পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিসিবি পরিচালক পদ হারিয়েছেন ব্যবসায়ী ইশফাক।
দেখার বিষয় ছিল, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোটায় তার জায়গায় কে আসেন? এনএসসি কাকে নতুন করে বিসিবি পরিচালক পদে মনোনয়ন দেয়? আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই তা নিয়ে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুঞ্জন। নানা জল্পনা-কল্পনা।
দুপুরে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের বর্ধিত সভা শুরুর ঘণ্টাখানেক পরই মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে চারটি নাম; রুবাবা দৌলা, ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম, ব্যারিস্টার আনিতা গাজী রহমান ও নিহাদ কবীর। সম্ভাব্য এই চারজনের নাম শোনা গেছে হোম অব ক্রিকেট ও তার আশপাশে।
কিন্তু জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত রুবাবা দৌলাই হতে যাচ্ছেন বিসিবির নতুন পরিচালক। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রুবাবা দৌলা বর্তমানে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ওরাকলের বাংলাদেশ-নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টরের পদে কর্মরত। এর আগে তিনি টেলিকম সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন ও এয়ারটেলের শীর্ষ কর্তা হিসেবেও কাজ করেন।
গ্রামীণফোন যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্পন্সর ছিল তখন রুবাবা দৌলা ছিলেন গ্রামীণফোনের হেড অব কর্পোরেট। সেই সময় অনেক ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্ততা ছিল।
জানা গেছে, রুবাবা দৌলার মনোনয়ন প্রায় চূড়ান্ত। তার বোর্ড পরিচালক হিসেবে যোগদানও নিশ্চিত। তবে যেহেতু তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্তব্যরত, তাই সে প্রতিষ্ঠানের অনুমতি আগে প্রয়োজন। তাই রুবাবা দৌলা ওরাকলের সাথে কথাবার্তা বলে তবেই বিসিবিতে যোগদানের করতে যাচ্ছেন বলে শোনা গেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, যেহেতু রুবাবা দৌলা একটি বহুজাতিক কোম্পানির কান্ট্রি ডিরেক্টরের মতো উচ্চপদে আসীন, বিসিবিতে পরিচালক হিসেবে যোগদানের আগে তার সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে কথাবার্তা বলে নেওয়াও জরুরি। সে কারণেই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে রুবাবা দৌলার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে এটা নিশ্চিত, রুবাবা দৌলাই হচ্ছেন এনএসসির মনোনীত পরিচালক।
এর আগে ব্যবসায়ী এম ইশফাক আহসানকে বোর্ড পরিচালক পদে মনোনীত করেছিল এনএসসি। পরে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ইশফাক আহসান সরাসরি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি চাঁদপুর আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং চাঁদপুর-২ আসনে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লিগের মনোনয়নও চেয়েছিলেন।
আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য ছিলেন ইশফাক। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যও তিনি। তাই সোমবার রাতেই তার মনোনয়ন বাতিলের ঘোষণা আসে। তার জায়গায় নতুন পরিচালক হিসেবে রুবাবা দৌলার নাম চূড়ান্ত হয়েছে।
প্রসঙ্গত রুবাবা দৌলা হবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দ্বিতীয় নারী পরিচালক। এর আগে মনোয়ারা আনিস মিনু ছিলেন বিসিবির প্রথম নারী পরিচালক। ওয়ান/ইলেভেনের সময় লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী যখন বিসিবি প্রধান ছিলেন, তখন মনোয়ারা আনিস ছিলেন বিসিবি নারী পরিচালক এবং ওমেন্স উইংয়ের প্রধান।
এআরবি/আইএইচএস