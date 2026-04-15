সংসদ চলাকালে মোবাইলে কথা-ফ্লোর ক্রস, এমপিদের সতর্ক করলেন স্পিকার
জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে সংসদ সদস্যদের (এমপি) মোবাইল ফোনে কথা বলা এবং স্পিকারের সামনে দিয়ে হেঁটে চলা (ফ্লোর ক্রস) নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
বুধবার (১৫ এপ্রিল) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ১৪তম কার্যদিবসে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তিনি সংশ্লিষ্ট এমপিদের সতর্ক করেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, অধিবেশনে ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা করছিলেন। এ সময় ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল তার বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে চিফ হুইপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডেপুটি স্পিকার বলেন, ‘আপনার (চিফ হুইপ) মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ম্যানি অব দ্য পার্লামেন্ট মেম্বার্স, ওনারা সংসদের ভেতর থেকে কথা বলছেন, ওভার দ্যা ফোন। আওয়াজটা এই পর্যন্ত আসছে। নিশ্চয় যারা বক্তব্য রাখছেন বা শুনছেন অন্যদের ক্ষেত্রে এটা ডিস্টার্ব হচ্ছে। একটু যদি দেখতেন আপনি প্লিজ।’
এরপর ডেপুটি স্পিকারের আহ্বানে চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, ডেপুটি স্পিকারের কথা সবাই শুনেছেন। হাউজের মধ্যে আমরা কেউ কথা না বলি। অতি প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে বলব। কথা স্পিকারের কান পর্যন্ত পৌঁছেছে, অতএব আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।
তিনি রুলস অব প্রসিডিউর বা কার্যপ্রণালি বিধির কথা মনে করিয়ে দিয়ে আরও বলেন, সংসদ সদস্য যখন স্পিকারের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তার মাঝখান দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করবেন না। যদি আসতে হয় তবে পেছন দিয়ে ঘুরে আসবেন। এটিই নিয়ম। এছাড়া হাউজের মধ্যে কেউ ছবি তুলবেন না।
এর আগে গত ১০ এপ্রিল সংসদীয় আচরণ না মানায় কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহকেও সতর্ক করেছিলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। সেদিন স্পিকার বলেছিলেন, এত অসহিষ্ণু হলে চলবে না। দিস ইজ নট শাহবাগ স্কয়ার, দিস ইজ পার্লামেন্ট। এখানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ও শুনতে হবে।
