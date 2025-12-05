টিভিতে আজকের খেলা, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট, চতুর্থ দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
ব্রিসবেন টেস্ট, দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
আইএল টি-টোয়েন্টি
নাইট রাইডার্স-ভাইপার্স
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
ফুটবল
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
ব্রাদার্স-বসুন্ধরা কিংস
বেলা ২টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল ড্র
রাত ১০টা ৪০ মিনিট, ফিফা প্লাস
হকি
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
স্পেন-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফ্রান্স-জার্মানি
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নেদারল্যান্ডস-আর্জেন্টিনা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভারত-বেলজিয়াম
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
