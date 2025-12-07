টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টেস্ট, চতুর্থ দিন
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ফুটবল
নারী বিশ্বকাপ ফুটসাল ফাইনাল
পর্তুগাল-ব্রাজিল
বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-প্যালেস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-সেল্তা ভিগো
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
নাপোলি-জুভেন্টাস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
আইএন/জেআইএম