  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টেস্ট, চতুর্থ দিন
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ফুটবল

নারী বিশ্বকাপ ফুটসাল ফাইনাল

পর্তুগাল-ব্রাজিল
বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-প্যালেস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-সেল্তা ভিগো
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

নাপোলি-জুভেন্টাস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

আইএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।