টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মেলবোর্ন টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিপিএল
সিলেট-রাজশাহী
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-স্টারস
বেলা ১-০৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

স্করচার্স-হারিকেনস
বিকেল ৪-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

৩য় নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-ডারবান
রাত ৯-৩০ মিনিট স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-নিউক্যাসল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

