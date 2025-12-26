টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
মেলবোর্ন টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিপিএল
সিলেট-রাজশাহী
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-স্টারস
বেলা ১-০৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
স্করচার্স-হারিকেনস
বিকেল ৪-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
৩য় নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-ডারবান
রাত ৯-৩০ মিনিট স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-নিউক্যাসল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
