ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
জায়ান্টদের পয়েন্ট হারানোর রাত
রোববারের রাতটা ভালো যায়নি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্টদের। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি কেউই। ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি ও লিভারপুল সবাই মাঠ ছেড়েছে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। সিটি ও চেলসি খেলেছে একে-অপরের বিপক্ষে।
লিগ টেবিলে দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি ও পাঁচে থাকা চেলসির লড়াই ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। ম্যাচজুড়ে দুই দলই খেলেছে প্রায় একই মানের। তবে চেলসির দুর্গে ১৪ বার আক্রমণের বিপরীতে সিটির দুর্গে চেলসির আক্রমণ ছিল মাত্র ৬ বার। তবে দুই ক্লাবই লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে ৩টি করে।
সিটির হয়ে ৪২ মিনিটে গোল করেন তিজানি রেইন্ডার্স। দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি সিটি। সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল চেলসি। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হয়ে যাওয়ায় জয়ের আভাস পাচ্ছিল সিটি। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের গোলে সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়ে চেলসি।
৪২ পয়েন্ট নিয়ে সিটি আছে দুইয়ে আর ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে চেলসি।
এদিকে, লিডসের মাঠ থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও ড্র নিয়েই ফিরেছে। ১-১ গোলের ম্যাচটিতে গোল দুটিই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। সময়টা এমনিতেই ভালো যাচ্ছে না ইউনাইটেডের। এর মাঝে এলো টানা দ্বিতীয় পয়েন্ট ভাগাভাগির ম্যাচ। সবশেষ ম্যাচটিও ড্র হয়েছিল উলভসের বিপক্ষে। শেষ পাঁচ ম্যাচে জয় তাদের মাত্র একটি।
৬২ মিনিটে ব্রেন্ডন অ্যারনসন প্রথমে গোল করে এগিয়ে নেন স্বাগতিক লিডসকে। এর ঠিক মিনিট তিনেক পর ৬৫ মিনিটে মাথেউস কুনহার গোলে সমতা ফেরায় ইউনাইটেড। তবে শেষ পর্যন্ত আর কোনো দলই গোল করতে না পারায় খেলা শেষ হয় সমতায়।
২০ ম্যাচে ৮ জয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ছয়ে অবস্থান ম্যান ইউনাইটেডের। সমান ম্যাচে ৫ জয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ষোলোতম স্থানে লিডস।
লন্ডনে ফুলহ্যাম ও লিভারপুলের ম্যাচটি ড্র হলেও রোমাঞ্চকর এক লড়াই হয়েছে দুই দলের মধ্যে। প্রথমে ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় ফুলহাম। সেই গোল দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে শোধ দেয় ফ্লোরিয়ান উইর্টজ।
সমতায় থাকা খেলায় আর গোল না হওয়ায় ভাবা হচ্ছিল এখানেই শেষ ম্যাচ। খেলা অবশ্য ড্রতেই নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে অতিরিক্ত সময়ের ৪ ও ৭ মিনিটে হওয়া দুই গোলে আবারও সমতা আসে ম্যাচে।
অতিরিক্ত ৪ মিনিটের সময় লিভারপুলের হয়ে গোল করেন কোডি গাকপো। ম্যাচের ফলাফল বদলে দেওয়ার আভাস দিলেও লিড ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। ৭ মিনিটে ফুলহাম হয়ে হ্যারিসন রেডের গোলে ম্যাচ ২-২ সমতায় শেষ হয়।
২০ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৩৪, অবস্থান চার। ফুলহামের ২০ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১১ নম্বরে।
আইএন