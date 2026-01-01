কোচ আলোনসোকে বরখাস্ত করলো রিয়াল মাদ্রিদ, নতুন কোচ আরবেলোয়া

কোচ আলোনসোকে বরখাস্ত করলো রিয়াল মাদ্রিদ, নতুন কোচ আরবেলোয়া
কোচ জাবি আলনোসেকে বরখাস্ত করল রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ সুপার কোপার ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হারার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই বরখাস্ত হলেন তিনি। বায়ার লেভারকুসেনের মত মিডল ক্লাস একটি দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পর গত গ্রীষ্মে রিয়ালে যোগ দিয়ে এক মৌসুমও টিকতে পারলেন না তিনি।
যদিও রিয়াল মাদ্রিদ বলছে, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান কোচ জাবি আলোনসোর সঙ্গে চুক্তি শেষ করা হয়েছে। সোমবার এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটি।
সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত স্প্যানিশ সুপারকোপার ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে ৩–২ গোলে হেরে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। এর একদিন পরই এ সিদ্ধান্ত এলো। আলোনসোর জায়গায় রিয়ালের রিজার্ভ দল কাস্তিয়ার কোচ আলভারো আরবেলোয়াকে নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
রিয়াল মাদ্রিদের বিবৃতিতে বলা হয়, `রিয়াল মাদ্রিদ ঘোষণা করছে, ক্লাব ও জাবি আলোনসোর পারস্পরিক সমঝোতায় তার প্রথম দলের কোচ হিসেবে দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।‘
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, `জাবি আলোনসো সবসময়ই রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থকদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাবেন। তিনি ক্লাবের একজন কিংবদন্তি এবং সবসময় আমাদের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ সবসময়ই তার ঘর হয়ে থাকবে।‘
গত গ্রীষ্মে কার্লো আনচেলত্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে রিয়ালের দায়িত্ব নেন আলোনসো। তার আগে বায়ার লেভারকুসেনকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগা শিরোপা এনে দিয়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ান তিনি।
তবে বড় প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করলেও ডিসেম্বরে বড় চাপে পড়েন আলোনসো। আট ম্যাচে মাত্র দুই জয়ের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্যে লিভারপুল, সেলটা ভিগো ও ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হারও ছিল। যদিও পরে দল ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লাসিকোর আগে টানা পাঁচ ম্যাচে জয় পায়।
২০২৫–২৬ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম ১৪ ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতেই জয় পায় রিয়াল, যার মধ্যে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনাকে ২–১ গোলে হারানোও ছিল। তবে নভেম্বরে বাজে সময় পার করার পর শেষ পর্যন্ত আলোনসোর বিদায় ঘটল।
২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রিয়ালের জার্সিতে খেলা আলোনসো ক্লাবের হয়ে একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, একটি লা লিগা ও দুটি কোপা দেল রে জিতেছিলেন। কোচ হিসেবে তার মেয়াদ শুরু হয় গত গ্রীষ্মের ক্লাব বিশ্বকাপে, যেখানে সেমিফাইনালে পিএসজির কাছে ৪–০ গোলে হারে রিয়াল।
নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়া খেলোয়াড় হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমি থেকেই উঠে আসেন। পরে লিভারপুলে খেলেন এবং ২০০৯ সালে আবার রিয়ালে ফেরেন। সাত মৌসুম ক্লাবে কাটানোর পর ২০২০ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি।
৪২ বছর বয়সী আরবেলোয়া স্পেন জাতীয় দলের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো জয়ের অংশ ছিলেন।
