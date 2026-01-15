টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ
রেনেগেডস-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টুয়েন্টি
প্রিটোরিয়া-পার্ল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
কোয়ালিফাইং
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
সিরি আ
হেল্লাস-বোলোনিয়া
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
ডিএজেডএন
কোমো-এসি মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
বুন্দেসলিগা
অগসবুর্গ-ইউনিয়ন
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
আইএন