টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

বিপিএল

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টুয়েন্টি

প্রিটোরিয়া-পার্ল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

টেনিস

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

কোয়ালিফাইং
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল

সিরি আ

হেল্লাস-বোলোনিয়া
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
ডিএজেডএন

কোমো-এসি মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

বুন্দেসলিগা

অগসবুর্গ-ইউনিয়ন
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

আইএন

