আজ ঢাকায় ফিরছে বিপিএল

আজ ঢাকায় ফিরছে বিপিএল
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসর শুরু হয়েছে গত ২৬ ডিসেম্বর। প্রথমে সিলেট, এরপর চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে চট্টগ্রামের ম্যাচও হয়েছে সিলেটে। অবশেষে আসর শুরুর ১৮ দিন পর হোম অব ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ বৃহস্পতিবার ফিরছে বিপিএল।
ঢাকা পর্বের প্রথম দিনের প্রথম খেলায় দুপুর ১টায় মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সন্ধ্যা ৬টায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় সিলেট টাইটান্সের প্রতিপক্ষ টেবিল টপার রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
ঢাকায় ১৫, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি লিগ পর্বের শেষ ৬ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে শেরে বাংলায়। ১৯ জানুয়ারি শুরু হবে প্লে-অফ, ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। ১৬ জানুয়ারি দুপুরে রংপুর রাইডার্সের প্রতিপক্ষ ঢাকা ক্যাপিটালস, সন্ধ্যায় মাঠে নামবে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। লিগ পর্বের শেষ দিনে, ১৭ জানুয়ারি, দুপুরে রংপুর রাইডার্স খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে এবং সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি হবে ঢাকা ক্যাপিটালস।
লিগ পর্ব শেষে বিরতি না দিয়েই শুরু হবে প্লে-অফ পর্ব। ১৯ জানুয়ারি দুপুরে তৃতীয় ও চতুর্থ দলের মধ্যে এলিমিনেটর ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন সন্ধ্যায় মাঠে গড়াবে কোয়ালিফায়ার-১, যেখানে মুখোমুখি হবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল।
এরপর ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে কোয়ালিফায়ার-২। আর ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকাতেই অনুষ্ঠিত হবে এবারের বিপিএলের ফাইনাল, যার মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে দেশের সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি আসরের।
সিলেটে হয়েছে লিগ পর্বের ২৪টি ম্যাচ। এর মধ্যেই প্লে অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স , চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং সিলেট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে ৬ জয়ে শীর্ষে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে ৫ জয়ে দুই নম্বরে চট্টগ্রাম রয়্যালস। সবচেয়ে বেশি ৯ ম্যাচ খেলা সিলেট টাইটান্স সমান ৫ জয়ে আছে তিন নম্বরে।
আর চার নম্বরে থাকা রংপুর রাইডার্সের ৮ ম্যাচে জয় ৪টি। তবে সমান ৮টি করে ম্যাচ খেলা ঢাকা ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের জয় সমান ২টি করে। রংপুর পা হড়কালে ঢাকা ও নোয়াখালীর সুযোগ থাকবে প্লে অফ খেলার।
