  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

বিপিএল

ঢাকা-রংপুর
বেলা ২টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ভারত
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২, র‌্যাবিট হোল

শ্রীলঙ্কা-জাপান
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২, র‌্যাবিট হোল

বিগ ব্যাশ লিগ

সিক্সার্স-রেনেগেডস
দুপুর ১২টা
স্টার স্পোর্টস ২

স্কর্চার্স–স্টারস
বেলা ৩টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

সুপার জায়ান্টস–রয়্যালস
বিকেল ৫টা
স্টার স্পোর্টস ২

সুপার কিংস–ক্যাপিটালস
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ইউনাইটেড–সিটি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-বার্নলি
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

চেলসি–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম–আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল–লেভান্তে
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

মায়োর্কা–বিলবাও
৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

ওসাসুনা–ওভিয়েদো
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

বেতিস–ভিয়ারিয়াল
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা

লাইপজিগ-বায়ার্ন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

উদিনেসে-ইন্টার
রাত ৮টা
ডিএজেডএন

নাপোলি–সাস্সুয়োলো
রাত ১১টা
ডিএজেডএন

কালিয়ারি–জুভেন্টাস
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

আইএন

