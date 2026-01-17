সিঙ্গাপুর ম্যাচের ক্যাম্প শুরু ২০ মার্চ, প্রস্তুতি ম্যাচ সিলেটে
আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশন। দুই ম্যাচ আগেই বাছাই থেকে বিদায় নেওয়া বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার এই ম্যাচটি হবে সিঙ্গাপুরের মাটিতে। ম্যাচের ১২ দিন আগে কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা শুরু করবেন ক্যাম্প। শনিবার বাফুফের ন্যাশনাল টিমস কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সভা শেষে বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু জানিয়েছেন, কমিটির চেয়ারম্যান বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করেছেন সিনিয়র সহসভাপতি ইমরুল হাসান। এ সভায় জাতীয় দল নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাবু।
২০ মার্চ ক্যাম্প শুরু করে ৮দিন অনুশীলন করে ২৮ মার্চ দল চলে যাবে সিঙ্গাপুর। অনুশীলনের মাঝে বাংলাদেশ একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলবে মার্চ উইন্ডোতে। ম্যাচটি সিলেটে হবে। তবে ঠিক কবে হবে সেই তারিখ নির্ধারণ হয়নি। প্রতিপক্ষও ঠিকঠাক হয়নি। কম্বোডিয়া ও পূর্ব তিমুরের যে কোনো একটি দলকে আতিথেয়তা দিয়ে ম্যাচ খেলবেন হামজা চৌধুরীরা। জাতীয় দলের ক্যাম্প ঢাকায় নাকি সিলেটে হবে সেই সিদ্ধান্ত ক্যাবরেরার সাথে আলোচনা করে নেবে বাফুফে।
এ সময়ের সবচেয়ে আলেচিত বিষয় ছিল স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার চুক্তি নবায়ন করবে কিনা সেই বিষয়টি। তবে এই সভায় তেমন সিদ্ধান্ত হয়নি। যেহেতু ক্যাবরেরার সাথে আলোচনা করেই সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য প্রস্তুতির পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে তাই ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই কোচ যে আছেন তা চূড়ান্ত। ওই ম্যাচের পরই ক্যাবরেরার ভাগ্য নির্ধারণ হবে বলে সভা শেষে জানিয়েছেন আমিরুল ইসলাম বাবু।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ পাঁচ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে আছে। সিঙ্গাপুর ১১ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে। ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে হংকং। ২ পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে ভারত।
