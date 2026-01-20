টিভিতে আজকের খেলা, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-পিএনজি
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি
বিপিএল
এলিমিনেটর
রংপুর-সিলেট
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
প্রথম কোয়ালিফায়ার
রাজশাহী-চট্টগ্রাম
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২ ও র্যাবিটহোল
বিগ ব্যাশ লিগ
স্কর্চার্স-সিক্সার্স
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বোডো/গ্লিমট-ম্যান সিটি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
টটেনহাম-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-মোনাকো
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
ইন্টার মিলান-আর্সেনাল
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন