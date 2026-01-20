  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ২০ জানুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-পিএনজি

সকাল ৯টা ১৫ মিনিট

আইসিসি টিভি 

বিপিএল

এলিমিনেটর

রংপুর-সিলেট

বেলা ১টা

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

প্রথম কোয়ালিফায়ার

রাজশাহী-চট্টগ্রাম

সন্ধ্যা ৬টা

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২ ও র‍্যাবিটহোল

বিগ ব্যাশ লিগ

স্কর্চার্স-সিক্সার্স

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বোডো/গ্লিমট-ম্যান সিটি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সনি স্পোর্টস ২

টটেনহাম-ডর্টমুন্ড

রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ১

রিয়াল মাদ্রিদ-মোনাকো

রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ২

ইন্টার মিলান-আর্সেনাল

রাত ২টা

সনি স্পোর্টস ৫

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।