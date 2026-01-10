  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপ খেলতে আইসিসিতে ‘মিরাকলের’ আশায় বিসিবি সভাপতি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৫ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বকাপ খেলতে আইসিসিতে ‘মিরাকলের’ আশায় বিসিবি সভাপতি
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল/ছবি: সংগৃহীত

শেষ পর্যন্ত আইসিসি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় পাচ্ছে বিসিবি। কার্যত বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা এখন কমতির দিকে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বকাপ খেলতে এখন মিরাকলের অপেক্ষায় আছেন।

আজ (বুধবার), আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানো না সরানোর ব্যাপারে জরুরি সভায় বসে আইসিসি। সেখানে বাংলাদেশ যদি ভারতে খেলতে না চায় সেক্ষেত্রে বিকল্প কোনো দেশকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে বেশিরভাগ দেশ। বাংলাদেশ নিজের বাইরে শুধু পাকিস্তানের ভোটটাই পেয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিসিবি। তবে আজ (বুধবার) বিসিবিতে নিজের অফিসে কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বুলবুল জানিয়েছেন তিনি আশা করছেন কিছু একটা মিরাকল ঘটবে। বুলবুল বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনার পর থেকে আমার নিজেরই মনে হচ্ছে ভারতে খেলা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। সেটাই আজ আইসিসির মিটিংয়ে আবার বলেছি। আমরা আমাদের উদ্বেগের জায়গাগুলো জানিয়েছি।‘

আরেকবার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চান বুলবুল, তবে চাপ দেবেন না। তিনি বলেন, ‘সরকারকে আমরা কোনো চাপ দিতে চাই না। সরকার তো চায় আমরা খেলি। কিন্তু ভারতে খেলা এ মুহূর্তে আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চাই। এই অবস্থানে আমরা এখনো অটল আছি।’

মূলত আইসিসিতে ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ গো হারা হেরেছে। এতেই কার্যত টাইগারদের বিশ্বকাপ খেলার আশা অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। তবু আশায় আছেন বুলবুল, `দেখি, যদি মিরাকল কিছু ঘটে...।’ তবে বাংলাদেশের সরকার নয় বুলবুলের আশা আইসিসি মত বদলাবে, ‘আইসিসি, তারাও তো মত বদলাতে পারে...।’

সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে আবারও নিজের সমর্থন জানিয়ে আমিনুল বলেন, ‘সরকার অবশ্যই সবদিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমরা জেনেছি, সেখানে (ভারতে) পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি।’

