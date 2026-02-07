  2. খেলাধুলা

ফাইনালে ভারতের কাছে পাত্তাই পেলো না বাটলারের বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
লিগ পর্বে ভারতের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। তাই সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সেই ভারতের বিপক্ষে ফেবারিট ধরা হয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েদের। তবে মাঠের লড়াইয়ে অতীত ছিন্নভিন্ন করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতের মেয়েরা। শনিবার নেপালের পোখারায় বাংলাদেশ কোনো পাত্তাই পায়নি ভারতের কাছে। ৪-০ গোলে হেরে ট্রফি হারিয়ে ঘরে ফেরার ব্যাগ গোছাচ্ছে পিটার বাটলারের দল।

২০১৮ সালে শুরু হওয়া বয়সভিত্তিক সাফের এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে কখনো অনূর্ধ্ব-১৮, কখনো অনূর্ধ্ব-১৯ ও কখনো অনূর্ধ্ব-২০ বয়সের। এর আগে হওয়া ৬ আসরে বাংলাদেশ পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে দক্ষিণ এশিয়া ফুটবলে। ২০২৪ সালে ঢাকায় হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার সেই শিরোপা এককভাবে নিয়ে নিলো ভারত।

বাংলাদেশ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি। প্রথমার্ধে ১টি ও দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল করে ভারতের মেয়েরা সহজভাবেই ম্যাচ জিতে নেয়। আগের ৬ আসরে ভারতের বিপক্ষে ৮ ম্যাচে বাংলাদেশ গোল খেয়েছিল মাত্র দুটি। এবার এক ম্যাচেই হজম করলো তার দ্বিগুণ গোল। এক কথায় পিটার বাটলার জাতীয় দলের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি রেখে বয়সভিত্তিক সাফে গিয়ে দলকে উপহার দিলেন বড় ব্যবধানের হার।

নারীদের সাফের সব শিরোপা ছিল বাংলাদেশের ঘরে। এবার হাতছাড়া হলো একটা। কিছুদিন আগে সাফ ফুটসালে ঐতিহাসিক শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড থেকে নতুন ট্রফিটি আনার আনন্দের রেশ না কাটতেই নেপালের পোখায় খোয়া গেলো অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা।

একটি ট্রফির নেশায় বাফুফে এশিয়ান কাপের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল বয়সভিত্তিক এই সাফকে। জাতীয় দলের এশিয়া কাপের প্রস্তুতিকে উপেক্ষা করে কোচ পিটার বাটলারকে পাঠানো হয়েছিল নেপালে। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ভারতকে ফাইনালে হারানো গেলো না। উল্টো বড় ব্যবধানে হার। অতীতে ভারতের ভারতের কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করেনি বাংলাদেশের মেয়েরা।

