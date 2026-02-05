রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চান ফিফা সভাপতি

রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চান ফিফা সভাপতি
ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর কারণে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রাশিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফিফা। তবে এখন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মনে করছেন, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে রাশিয়ার ওপর থেকে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া উচিৎ। যুক্তি হিসেবে তিনি দাঁড় করিয়েছেন, ‘এই নিষেধাজ্ঞা কোনও ফল বয়ে আনেনি এবং কেবল আরও হতাশা ও ঘৃণা সৃষ্টি করেছে।’
রাশিয়ার ক্লাব এবং জাতীয় দল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলার পর থেকে ফিফা ও ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা (উয়েফা)-এর সকল প্রতিযোগিতা থেকে স্থগিত রয়েছে।
ইনফান্তিনো স্কাই স্পোর্টসকে বলেন, ‘এই নিষেধাজ্ঞা কিছু অর্জন করেনি, বরং আরও হতাশা ও ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা যদি ইউরোপের অন্যান্য অংশে ফুটবল খেলতে পারে, তবে এটি (শান্তি ফিরিয়ে আনতে) সাহায্য করবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ফিফা কখনোই কোনও দেশকে তাদের রাজনৈতিক নেতাদের কর্মকাণ্ডের কারণে ফুটবল খেলার থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। কারও উচিত সম্পর্কগুলো খোলা রাখা।’
এই মন্তব্যের জবাবে ইউক্রেনের ক্রীড়ামন্ত্রী মাতভি বিডনই বলেছেন, ইনফান্তিনোর মন্তব্য ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ এবং ‘শিশুপ্রায়’। তিনি বলেন, ‘এতে ফুটবলকে সেই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে যেখানে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে।’
উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার সেফেরিন গত বছরের এপ্রিলের ইউরোপিয়ান ফুটবল সংস্থাটির কংগ্রেসে বলেছেন, ‘রাশিয়াকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইউক্রেনের যুদ্ধে শান্তি আনতে হবে।’
সাথে ইনফান্তিনো ফিফার ২০২৬ বিশ্বকাপ ড্র-তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে যা কিছু করা যায়, আমরা তা করা উচিত, এবং সেই কারণে আমরা ভাবছিলাম, যারা কিছু করছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত।’
