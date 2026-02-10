টিভিতে আজকের খেলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নিউজিল্যান্ড-আমিরাত
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-বোর্নমাউথ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
টটেনহাম-নিউক্যাসল
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
চেলসি-লিডস
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আইএন