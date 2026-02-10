  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নিউজিল্যান্ড-আমিরাত
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-বোর্নমাউথ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

টটেনহাম-নিউক্যাসল
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

চেলসি-লিডস
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।