টিভিতে আজকের খেলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

ভারত ‘এ’-নেপাল
সকাল ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নিউজিল্যান্ড-কানাডা
বেলা ১১টা ৩০মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

স্কটল্যান্ড-নেপাল
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গালাতাসারাই-জুভেন্টাস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২

মোনাকো-পিএসজি
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১

ডর্টমুন্ড-আতালান্তা
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

আইএন

