টিভিতে আজকের খেলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
ভারত ‘এ’-নেপাল
সকাল ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-কানাডা
বেলা ১১টা ৩০মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
স্কটল্যান্ড-নেপাল
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-জুভেন্টাস
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ২
মোনাকো-পিএসজি
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
ডর্টমুন্ড-আতালান্তা
রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
আইএন