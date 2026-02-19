নিশাঙ্কা-রথনায়েকের ব্যাটে শ্রীলঙ্কার ১৭৮

নিশাঙ্কা-রথনায়েকের ব্যাটে শ্রীলঙ্কার ১৭৮
দুই দলেরই সুপার এইট নিশ্চিত আগেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নিয়মরক্ষার ম্যাচে পাথুম নিশাঙ্কা-পবন রথনায়েকের ব্যাটে চড়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটে ১৭৮ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
কলম্বোতে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে উড়ন্ত সূচনা করেন পাথুম নিশাঙ্কা আর কুশল পেরেরা। পেরেরা অবশ্য ১৪ বলে ২২ রান করে সাজঘরে ফেরত যান। তবে পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ১ উইকেটে ৬১ রান তোলে শ্রীলঙ্কা।
৩৪ বলে ফিফটি পূরণ করেন নিশাঙ্কা। ১২ ওভারে দলীয় ১০০ ছোঁয় শ্রীলঙ্কা। তবে কুশল মেন্ডিস সুবিধা করতে পারেননি। ২০ বল খেলে ১৪ রান করেন তিনি।
এরপর ৪১ বলে ৮ বাউন্ডারিতে ৬২ রান করে সাজঘরে ফেরেন নিশাঙ্কা। কামিন্দু মেন্ডিস ৫ বলে ৭ আর দাসুন শানাকা ৭ বলে ৬ করেই আউট হয়ে যান।
তবে মারকুটে ব্যাটিংয়ে পবন রথনায়েকে হাফসেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। হয়নি। ২৫ বলে ৩ চার আর ২ ছক্কায় ৪৪ রানে ফিরতে হয় তাকে। শেষদিকে দুনিথ ওয়াল্লালাগে ৮ বলে অপরাজিত ১৫ রানের ইনিংস খেলে দিয়ে যান।
জিম্বাবুয়ের গ্রায়েম ক্রেমার, ব্লেসিং মুজারাবানি আর ব্র্যাড ইভান্স নেন দুটি করে উইকেট।
এমএমআর