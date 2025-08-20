বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন আনছে অ্যাপল
সবচেয়ে পাতলা আইফোন হতে যাচ্ছে আইফোন ১৭ এয়ার। এমনকি এটিই বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন। ৯ সেপ্টেম্বর আইফোন ১৭ সিরিজের ফোন আসতে যাচ্ছে বাজারে। এবার এই সিরিজের মধ্যে থাকবে আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের পাশাপাশি আইফোন ১৭ এয়ার।
আইফোন ১৭ এয়ার, অ্যাপলের এয়ার ব্র্যান্ডিং-এর অধীনে প্রথম স্মার্টফোন হতে যাচ্ছে। সাধারণত অ্যাপল তাদের ম্যাকবুক সিরিজের জন্য এই ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করে থাকে।
টেকক্রাঞ্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইফোন ১৭ এয়ারের পুরুত্ব হবে মাত্র ৫.৫ মিলিমিটার। যা বর্তমান আইফোনের তুলনায় প্রায় ০.০৮ ইঞ্চি পাতলা। এতে ৬.৬ ইঞ্চি স্ক্রিনও থাকবে। ফোনটি বর্তমানে বাজারে থাকা অন্যান্য স্মার্টফোনগুলোর তুলনায় বেশ স্লিম হবে।
আইফোন ১৭ এয়ার, আইফোন ৬ এর থেকেও পাতলা হবে, যা আগে অ্যাপলের সবচেয়ে পাতলা মডেল ছিল। এছাড়া স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস২৫ এজ থেকেও এটি পাতলা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি অ্যাপলের দীর্ঘ-গুজবযুক্ত ফোল্ডেবল ফোনের পথকে আরও খুলে দিচ্ছে, যা ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
পাতলা ডিজাইন বজায় রাখার জন্য অ্যাপল কিছু পরিবর্তন এনেছে, যেমন পেছনের ক্যামেরার সংখ্যা কমানো বা একটি স্পিকার বাদ দেওয়া। এয়ারে কেবল একটি রিয়ার ক্যামেরা লেন্স থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, প্লাসের বিপরীতে, যেখানে দুটি রয়েছে। শোনা যাচ্ছে ফোনের নিচে স্পিকারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে, যার অর্থ একমাত্র অডিও উৎস হতে পারে উপরের সামনের ইয়ারপিস।
প্রতিবেদন অনুসারে, ডিভাইসটির দাম ৯৫০ ডলার হতে পারে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। তবে দেশে এর দাম আরও কিছুটা বেশি হবে। আইফোন ১৭ এয়ার বাজারে আসবে কালো, সিলভার এবং হালকা সোনালি রঙে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ
