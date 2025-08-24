  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ফোনের ডায়াল প্যাড আগের মতো করবেন যেভাবে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৭ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
দুদিন আগেই হঠাৎ করে সবার ফোনের ডায়াল প্যাড বদলে যায়। অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এতে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গুগল মূলত দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর ফোন অ্যাপে নতুন পরিবর্তন এনেছে।

মেটেরিয়াল থ্রি এক্সপ্রেসিভ ডিজাইনের মাধ্যমে বদলে গেছে ইন্টারফেস। এই ম্যাটেরিয়াল থ্রি এক্সপ্রেসিভ হলো গুগলের ডিজাইনে করা একটি নতুন সিস্টেম, যা ইন্টারফেসকে আরও আকর্ষণীয়, আবেগপূর্ণ এবং ব্যবহারকারীবান্ধব করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। রং, গতিশীল অ্যানিমেশন, নমনীয় আকার এবং ব্যক্তিগতকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে কয়েকটি স্টেপ ফলো করেই পুরোনো চেনা ডায়াল প্যাড ফিরে পারেন। আসুন কীভাবে পাবেন জেনে নেওয়া যাক-

>> অ্যাপের আপডেট আনইনস্টল করে দেখা যেতে পারে। গুগল ফোন অ্যাপের সর্বশেষ আপডেটটি আনইনস্টল করলে পুরোনো ইন্টারফেস ফিরে আসতে পারে।

>> অ্যাপের ক্যাশ ও ডাটা ক্লিয়ার করুন। সেটিংস>অ্যাপস> ফোন> স্টোরেজ> ক্লিয়ার ক্যাশে অ্যান্ড ক্লিয়ার ডাটা।

>> অ্যাপের অস্থায়ী তথ্য মুছে ফেললে মাঝে মাঝে পূর্বের লুক ফিরে আসে।

>> ফোন রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন। অনেক সময় আপডেটজনিত সাময়িক পরিবর্তন রিস্টার্টের মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়।

>> সিস্টেম আপডেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যারা অটো-সিস্টেম আপডেট পছন্দ করেন না, তারা সেটিংস থেকে আপডেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

>> বিকল্প ডায়ালার অ্যাপ ব্যবহার করুন। গুগল প্লে স্টোরে ক্লাসিক লুকসম্পন্ন বহু থার্ড-পার্টি ডায়ালার অ্যাপ পাওয়া যায়। যেমন- ট্রু ফোন ডায়ালার, সিম্পল ডায়ালার ইত্যাদি। এগুলো ডাউনলোড করে সেট করতে পারেন।

