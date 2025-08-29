  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ফোর্বস এশিয়ার ১০০ স্টার্টআপের তালিকায় বাংলাদেশি ‘সম্ভব’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
‘ফোর্বস এশিয়া ১০০ টু ওয়াচ ২০২৫’র তালিকায় স্থান পেয়েছে দেশের জব-টেক ও এইচআর-টেক স্টার্টআপ ‘সম্ভব’। টানা পাঁচ বছর ধরে ফোর্বস এশিয়া এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে। এবার তালিকায় ১৬ দেশের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলো স্থান পেয়েছে।

‘ফোর্বস এশিয়ার ১০০ টু ওয়াচ’ তালিকায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের উদ্ভাবনী স্টার্টআপগুলোকে তুলে ধরা হয়, যা তাদের নতুন ধারণা, বাস্তবায়ন ও প্রভাবের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

তালিকায় কনজিউমার, টেকনোলজি, ফিনটেক, হেলথকেয়ার, এনার্জি ও এগ্রিকালচারের মতো বিভিন্ন শিল্পের স্টার্টআপগুলো স্থান পেয়েছে। এতে এশিয়া অঞ্চলের পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবসায়িক নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

প্রযুক্তি স্টার্টআপ হিসেবে ২০২২ সালের মে মাসে যাত্রা শুরু করে সম্ভব। রিফাদ হোসেন, নাকিব মুহাম্মদ ফাইয়াজ ও হাসিবুর রহমানের হাত ধরে এ স্টার্টআপের যাত্রা। ‘সম্ভব’দেশের ব্লু-কলার ও সিলভার-কলার কর্মীদের জন্য চাকরির সুযোগ সহজ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীরা তৈরি করতে পারে একটি ডিজিটাল প্রফেশনাল প্রোফাইল, সরাসরি আবেদন করতে পারে উপযুক্ত চাকরিতে, অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারে এবং নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারে, ফলে চাকরির বাজারে বিদ্যমান অদক্ষতা ও বাধাগুলো দূর হয়।

‘সম্ভব’ সামাজিক প্রভাব তৈরিতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে দেশের নিম্নআয়ের নারী জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে ‘সম্ভব’ গেটস ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ, সুইসকন্ট্যাক্ট, রুটস অফ ইমপ্যাক্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

সম্ভব ২০২২ সালের মে মাসে, সিঙ্গাপুরভিত্তিক ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান ‘কোকুন ক্যাপিটাল’ থেকে প্রিসিড বিনিয়োগ পেয়েছে।

