শাহবাগে জুমার নামাজ আদায় করলেন বিক্ষোভকারীরা

শাহবাগে জুমার নামাজ আদায় করলেন বিক্ষোভকারীরা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাতভর আন্দোলন করেছে ছাত্র-জনতা। আজ শুক্রবারও চলছে আন্দোলন। আন্দোলন চলাকালীন শাহবাগ মোড়েই জুমার নামাজ আদায় করেন তারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের আগে ছাত্র-জনতা হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। ‘এই মুহূর্তে দরকার, বিপ্লবী সরকার’, ‘এক দুই তিন চার, ইন্টেরিম গদি ছাড়’, ‘জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘গোলামি না আজাদী, আজাদী-আজাদী’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে।
রাজধানীর শান্তিনগর থেকে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন শরিফুল হাসান। তিনি বলেন, গত এক মাস আগেও এই শাহবাগে হাদি ভাইয়ের ডাকে আন্দোলন করেছি। আজ হাদি ভাই নাই, তার মৃত্যুর বিচার দাবিতে আন্দোলন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নেই।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
আরএএস/কেএসআর