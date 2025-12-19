প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ভবন পরিদর্শন করলেন আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ভবন পরিদর্শন করলেন আইজিপি
আইজিপি বাহারুল আলম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার ভবনে হামলা, ভাংচুর ও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ ঘটনায় প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) তিনি এই ভবন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের আশপাশে ঘুরে দেখেন। এসময় তিনি দায়িত্বরত কর্মকর্তার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শোনেন। তবে পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে আইজিপিকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

