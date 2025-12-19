ওসমান হাদির মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটে প্রথম আলো অফিস ভাঙচুর

সিলেটে প্রথম আলো অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত ১টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ নগরীর পূর্ব জিন্দাবাজারস্থ প্রথম আলো অফিস ভাঙচুর করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১২টা থেকে নগরীর চৌহাট্টা শহীদ মিনার এলাকায় অবস্থান করে বিক্ষোভ করেন ছাত্র-জনতা।

রাতে হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে চৌহাট্টা পয়েন্টে জড়ো হতে থাকেন বিক্ষেব্দ ছাত্র-জনতা। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে ফের চৌহাট্টা এসে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, প্রথম আলো অফিসেরর নিচে ঘটনার আগেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিলো। তবে কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি রাস্তা থেকে ইট পাটকেল ছুড়েন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

