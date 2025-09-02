হ্যাকার থেকে বাঁচতে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড সেট করুন জি-মেইলে

হ্যাকার থেকে বাঁচতে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড সেট করুন জি-মেইলে
ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম এখন ই-মেইল। যেখানে ব্যাংকিং তথ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লগইন, অফিসিয়াল ডকুমেন্টসহ নানা সংবেদনশীল তথ্য থাকে। গুগলের জি-মেইলের বর্তমানে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২.৫ বিলিয়নেরও বেশি। ফলে জি-মেইল ব্যবহারকারীদের জন্য সাইবার হুমকি এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ।
সম্প্রতি একাধিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে দেখা গেছে, হ্যাকাররা নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। হ্যাকিংয়ের শিকার হতে যাচ্ছে গুগল। গুগলের বিপুল পরিমাণ তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।
তবে সচেতনতা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চললে আপনার জি-মেইল অ্যাকাউন্ট অনেকাংশে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এজন্য টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু করে রাখতে পারেন। ফিশিং ই-মেইল থেকে সতর্ক থাকুন, গুগলের সিকিউরিটি চেকআপ ব্যবহার করুন। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জি-মেইলের জন্য একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড কী?
শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হলো এমন একটি পাসওয়ার্ড যা পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অনুমানের দ্বারা সহজেই অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করে। তবে পাসওয়ার্ড সুরক্ষায় কিছুদিন পর পর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। যেখানে সেখানে পাসওয়ার্ড লেখা এড়িয়ে চলুন।
কমপক্ষে ১২ অক্ষরের জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। বড় হাতের অক্ষর, ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্ন মিলিয়ে তৈরি করুন। জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর বা সহজে অনুমেয় তথ্য ব্যবহার করবেন না। একই পাসওয়ার্ড একাধিক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করবেন-
>> পাসওয়ার্ড তৈরি করার সময় ইংরেজি অভিধান ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন।
>> একটা বড় পাসওয়ার্ড বেছে নিন (৮ থেকে ১২ ক্যারেক্টর বিশিষ্ট)
>> ছোট ও বড় হাতের অক্ষর, সংখ্যা এবং স্পেশাল ক্যারেক্টর,যেমন @-$& ইত্যাদি সব মিলিয়ে বানাতে হবে।
>> পাসওয়ার্ডে নিজের জন্মতারিখ, কনটাক্ট নম্বর, আপনার ঠিকানা, নিজের নাম অথবা প্রিয় মানুষের নাম একদমই ব্যবহার করবেন না।
