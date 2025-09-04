ফেসবুক স্টোরি থেকে আয় করবেন যেভাবে
ফেসবুক ক্রমাগত তাদের মনিটাইজেশন সিস্টেম আপডেট করছে। এবার তারা ফেসবুক স্টোরি থেকেও আয় করার সুযোগ এনেছে। যারা ফেসবুকের কন্টেন্ট মনিটাইজেশন প্রোগ্রামের অংশ, তারা এখন তাদের পাবলিক স্টোরির ভিউ থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। এই নতুন ফিচার কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করতে পারে।
তবে চাইলেই আপনি ফেসবুক স্টোরি থেকে আয় করতে পারবেন না। মূলত স্টোরির ইনকাম নির্ভর করে ভিউ, এনগেজমেন্ট, এবং বিজ্ঞাপনের ধরন এর উপর। উন্নত দেশ থেকে ভিউ বেশি হলে সিপিএম রেট বেশি পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কিছু শর্ত আগে পূরণ করতে হবে। আসুন ফেসবুক স্টোরি থেকে আয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীগুলো জেনে নেওয়া যাক-
যারা ফেসবুক স্টোরি থেকে আয় করতে চান, তাদের অবশ্যই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে:
>> ফেসবুকের পার্টনার মনিটাইজেশন পলিসি মেনে চলতে হবে।
>> স্টোরিগুলো পাবলিক থাকতে হবে।
>> সেইসঙ্গে সবচেয়ে বড় যে বিষয় তা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ফেসবুকের যোগ্য দেশগুলোর মধ্যে থাকতে হবে।
মনিটাইজেশন প্রোগ্রামে যোগদানের নিয়ম
আপনার ফেসবুক পেজ বা প্রোফাইল পেশাদার মোডে থাকতে হবে। যথেষ্ট ভিউ এবং এনগেজমেন্ট থাকতে হবে (ফেসবুক সাধারণত নির্দিষ্ট ভিউ রিকোয়ারমেন্ট দেয়)।
আয়ের ধরন
ফেসবুক স্টোরির উপর অ্যাড ব্রেকস বা ইন-স্টোরি অ্যাডস যুক্ত হতে পারে। স্পন্সরশিপ ও ব্র্যান্ড ডিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত ইনকামের সুযোগ থাকবে। ফেসবুক স্টোরি থেকে আয় করার স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড
প্রোফাইল বা পেজ মনিটাইজেশন চেক করুন
প্রথমে দেখে নিন, আপনি ফেসবুকের মনিটাইজেশন পলিসির আওতায় পড়েন কি না। এটি চেক করতে- ফেসবুক ক্রিয়েটর স্টুডিও বা মেটা বিজনেস সুইটে যান। এরপর মনিটাইজেশন সেকশনে গিয়ে এলিজিবিলিটি স্ট্যাটাস চেক করুন।
স্টোরি পাবলিক করুন
ফেসবুক স্টোরি পোস্ট করার সময় সেটাকে পাবলিক অপশনে সেট করুন। প্রাইভেট বা ফ্রেন্ডস অনলি স্টোরি মনিটাইজড হবে না।
নিয়মিত ও আকর্ষণীয় কন্টেন্ট তৈরি করুন
কন্টেন্ট যেন অরিজিনাল এবং এনগেজিং হয়। স্টোরির মাধ্যমে ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্ট প্রোমোশনও করা যেতে পারে।
ইন-স্টোরি অ্যাডস চালু করুন।
ফেসবুক পেমেন্ট সেটআপ করুন। আয়ের রিপোর্ট চেক করতে মেটা বিজনেস সুইট → মনিটাইজেশন সেকশনে যান। নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড (সাধারণত ১০০ ডলার) অতিক্রম করলে টাকা তুলতে পারবেন।
ফেসবুক স্টোরি থেকে আয় বাড়ানোর কিছু কৌশল জেনে রাখুন-
>> নিয়মিত কন্টেন্ট পোস্ট করুন। প্রতিদিন ৩-৫টি স্টোরি পোস্ট করলে বেশি রিচ পাওয়া যায়।
>> ভিডিও স্টোরি পোস্ট করুন। ভিডিও কন্টেন্ট বেশি এনগেজমেন্ট পায়।
>> ট্রেন্ডিং টপিক কভার করুন। জনপ্রিয় বিষয়ের উপর কন্টেন্ট তৈরি করুন।
>> ইন্টারেক্টিভ স্টোরি ব্যবহার করুন। পোল, কুইজ, এবং স্টিকার ব্যবহার করে ভিউ বাড়ান।
>> শেয়ার করুন ও প্রচার করুন। স্টোরিগুলো বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করলে বেশি ভিউ পাবেন।
কেএসকে/এএসএম