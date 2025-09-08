বাইকের চেইন পরিষ্কার ও লুব্রিকেট করার সঠিক নিয়ম জানেন তো?

বাইকের চেইন পরিষ্কার ও লুব্রিকেট করার সঠিক নিয়ম জানেন তো?
বাইক প্রেমীদের কাছে ইঞ্জিন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো চেইন। কারণ চেইনই বাইকের মূল চালিকা শক্তিকে চাকায় পৌঁছে দেয়। নিয়মিত যত্ন না নিলে চেইনে মরিচা পড়ে, শব্দ হয়, মাইলেজ কমে যায়, এমনকি হঠাৎ চেইন ছিঁড়ে দুর্ঘটনারও ঝুঁকি থাকে। তাই চেইনের নিয়মিত পরিষ্কার ও লুব্রিকেশন বাইকের পারফরম্যান্স বজায় রাখার অন্যতম শর্ত।
চলুন জেনে নেওয়া যাক চেইন পরিষ্কার করার সঠিক নিয়ম-
১. সঠিক জায়গা বেছে নিন
বাইক স্ট্যান্ডে রেখে সমতল জায়গায় কাজ শুরু করুন। সম্ভব হলে সেন্টার স্ট্যান্ড ব্যবহার করুন, এতে চাকা ঘোরানো সহজ হয়।
২. প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
ব্রাশ (বিশেষ করে চেইন ব্রাশ বা পুরনো টুথব্রাশ), কেরোসিন বা চেইন ক্লিনার স্প্রে, শুকনো কাপড় বা টিস্যু
৩. ময়লা পরিষ্কার
প্রথমে চেইনে কেরোসিন বা ক্লিনার স্প্রে করুন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন যাতে জমে থাকা তেল ও ময়লা নরম হয়ে আসে। এরপর ব্রাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে ময়লা তুলে ফেলুন।
৪. শুকানো
পরিষ্কার শেষে শুকনো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিন। কখনোই পানি দিয়ে ধোবেন না, এতে চেইনের ভেতর মরিচা পড়ার ঝুঁকি বাড়ে।
লুব্রিকেট করার নিয়ম
চেইন পরিষ্কার করার পরই আসে লুব্রিকেশনের পালা। এতে চেইনের প্রতিটি লিংক মসৃণভাবে কাজ করে এবং আয়ু দীর্ঘ হয়।
১. সঠিক লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার করুন
বাইকের জন্য নির্দিষ্ট চেইন লুব বা চেইন ওয়াক্স ব্যবহার করাই উত্তম। সাধারণ ইঞ্জিন অয়েল বা গ্রিজ ব্যবহার করলে ধুলো দ্রুত জমে গিয়ে উল্টো ক্ষতি করতে পারে।
২. লুব্রিকেশন প্রক্রিয়া
পেছনের চাকাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো চেইনে সমানভাবে লুব স্প্রে করুন। বিশেষ করে লিংক ও রোলারের ফাঁকে লুব ঢুকতে হবে। অতিরিক্ত লুব দিলে আবার ময়লা জমবে, তাই হালকা ও সমানভাবে স্প্রে করাই সঠিক।
৩. সময় দিন
লুব দেওয়ার পর অন্তত ১৫–২০ মিনিট বাইক না চালানো ভালো। এতে লুব ভালোভাবে সেট হয়ে যায়। কত ঘন ঘন পরিষ্কার ও লুব্রিকেশন করবেন? শহরের ভেতর হলে প্রতি ৫০০–৬০০ কিমি পরপর চেইন পরিষ্কার ও লুব্রিকেট করুন। দীর্ঘ ভ্রমণ বা কাদা–ধুলোয় চালালে ভ্রমণ শেষে চেইন অবশ্যই পরিষ্কার করুন। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজলে বা পানিতে গেলে শুকিয়ে লুব দিতে ভুলবেন না।
