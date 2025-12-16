সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আকবর হোসাইন (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা আরও নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল পৌনে ১০ টার দিকে উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ভুইয়াগাঁতী পল্লী বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আকবর হোসেন ঢাকার মনিপুর এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি ট্রাক ভুইয়াগাঁতী পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দূরে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় আরেক নারী আরোহী। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এপেক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এতে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ট্রাকটির চালক আগেই পালিয়ে গেছে। নিহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে
